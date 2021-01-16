15999 إجمالى إصابات كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء، اليوم السبت، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفا و999 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة - بثته الإذاعة الموريتانية الرسمية - بأنه بعد إجراء 1016 فحصا، تم تسجيل 36 إصابة مؤكدة بالفيروس، وتعافي 113 مصابا، يرتفع إجمالي حالتا الشفاء إلى 14 ألفا و431 حالة.وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات 401 حالة.