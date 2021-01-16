الدنمارك تسجل أول إصابة بسلالة جنوب إفريقيا من كورونا

أعلن معهد الأمصال الوطني الدنماركي، السبت، تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس "كورونا" المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا، والمعروفة باسم "B.1.351501Y".وقال المعهد، في بيان صحفي، إن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، لمواطن عاد مؤخرا من دبي، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "بوليتيكن" الدنماركية.وأشار المعهد إلى أن السلالة الجنوب إفريقية أكثر قدرة على الانتشار من السلالة القديمة، ومشابهة للسلالة المكتشفة في بريطانيا، المعروفة بـ"B1.1.7".