رئيس وزراء تونس: التعديل الوزاري يهدف لتنفيذ خطط الحكومة

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم السبت، أن التعديل الوزاري الجديد يحافظ على فلسفة الحكومة المستقلة المدعومة من حزام سياسي وبرلماني.وقال المشيشي في خطابه مساء اليوم، إن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، أهمها الانطلاق بالإصلاحات الاقتصادية وتكريس العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفريق الحكومي عمل بكل إخلاص على خدمة البلاد.وأوضح المشيشي أن التعديل الوزاري في تونس يشمل وزارات العدل والداخلية والصحة والصناعة والثقافة والبيئة والطاقة والفلاحة والرياضة والتكوين المهني وأملاك الدولة، كما تقرر التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية والوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة.وشدد رئيس الحكومة التونسية على أن هدف التعديل الوزاري تنفيذ خطط الحكومة بعد عملية تقييم شاملة.