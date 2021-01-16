«طال 11 وزارة».. إجراء تعديل وزاري جديد في تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مساء اليوم السبت، إجراء تعديل وزاري جديد في حكومته طال 11 حقيبة وزارية.وقال المشيشي في خطابه مساء اليوم إنه سيعرض تعديله الوزاري على البرلمان للموافقة عليه، لافتا إلى أنه اختار يوسف الزواغي وزيرا العدل، ووليد الذهبي وزيرا للداخلية، فيما سيتولى عبد اللطيف الميساوي منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ورضا بن مصباح وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بينما سيتولى منصب وزير الطاقة والمناجم، سفيان بن تونس.