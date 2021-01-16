إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قلقيلية

أُصيب 3 مواطنين فلسطينيين، اليوم السبت، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفرقدوم شرق محافظة قلقيلية.وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين الذين خرجوا تنديدًا بالاستيطان في القرية، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عامًا، مشيرة إلى إصابة 3 مواطنين بالرصاص بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.وفي سياق آخر، هاجم مستوطنون، اليوم، منازل المواطنين ومساكنهم، في مسافر يطا جنوب الخليل، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.وناشد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، الجهات الحقوقية والدولية بالتدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين، الذين يحاولون إرغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم، بهدف الاستيلاء لصالح توسيع المستوطنات.