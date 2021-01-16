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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أوكرانيا: ارتداء الكمامات الإجباري سيستمر حتى نهاية 2021

السبت 16/يناير/2021 - 04:39 م
دينيس شميهال
دينيس شميهال
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صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم السبت، بأن الحكومة لا تعتزم إلغاء نظام ارتداء الكمامات الإجباري حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف شميهال - في تصريحات نقلتها صحيفة (أوكرانيا بالعربية) عبر موقعها الإلكتروني - أن استلام أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا من المتوقع أن يتم في فبراير أو مارس المقبلين.

وشدد على أن القواعد الصحية الاجتماعية المتمثلة في ارتداء الكمامات وغسل الأيادي بانتظام والالتزام بالتباعد الاجتماعي ستبقى سارية حتى نهاية العام الجاري.

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