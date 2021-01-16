وزيرة الصحة توجه بسرعة التعامل مع بلاغات كورونا

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تتابع غرفة أزمات الوزارة على مدار الساعة، مؤكدًا أنها وجهت بسرعة التعامل مع البلاغات التي تتلقاها الغرفة لمتابعة حالات الإصابات بفيروس كورونا.وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:نسخة اندرويدنسخة آيفون