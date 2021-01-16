رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة توجه بسرعة التعامل مع بلاغات كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 02:53 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تتابع غرفة أزمات الوزارة على مدار الساعة، مؤكدًا أنها وجهت بسرعة التعامل مع البلاغات التي تتلقاها الغرفة لمتابعة حالات الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L

نسخة آيفون

https:apple.co3gURgYJ

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى يكشف حقيقة استشهاد مجند فى انفجار حزام ناسف بشمال سيناء

«مفيش بطل من غير جروح».. أول تعليق من مصطفى محمد على فشل احترافه

ارتداء الكمامة أكثر من مرة.. «الصحة» تحذر وأطباء يكشفون المخاطر

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

image description

وزير التنمية المحلية يناقش سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا في جسم الإنسان

تردد قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
د.كريمة الحفناوى
العلاقات المصرية - الصينية مع بداية عام جديد
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «١»
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
المزيد

الثقافة

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»

«الأعلى للثقافة» يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب

«قصة صورة» من عزاء إحسان عبد القدوس.. «أديب نوبل» أبرز الحضور