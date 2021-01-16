وزيرة البيئة من البرلمان: نستهدف الوصول إلى 120 محطة للرصد البيئي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك خطة فاعلة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على تلوث الهواء، مشيرة إلى وجود مخطط للوصول إلى 120 محطة للرصد البيئي قريبًا.وأضافت فؤاد، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام الدين عوض الله، أن اتفاقية التعاون مع البنك الدولي الذي وافق على تمويل مصر بمبلغ 750 ألف دولار منحة، ستكون مخصصة لشراء الأجهزة الخاصة بقياس نسبة التلوث والتدريب.وأضافت، أن محطات الرصد البيئي ستكون موزعة في المحافظات ولن تكون داخل القاهرة الكبرى فقط، ومن المناطق المستهدفة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والتي ستشهد إقامة مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة.وأوضحت فؤاد، أن زيادة نسبة التلوث تأتي من عوادم السيارات والمخلفات الصلبة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة حل هذه المشكلة، مؤكدة إنه سيتم عمل مجمع متكامل لجميع المخلفات على مساحة 1200 فدان، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المصانع لتدوير المخلفات سيتم إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص.