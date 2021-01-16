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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تأجيل دعوى وقف نشاط إدارة الصيدليات لـ 13 مارس

السبت 16/يناير/2021 - 12:45 م
الدكتور محمد الشيخ
الدكتور محمد الشيخ
عماد سليمان
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قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من فتحى راغب المحامي وكيلا عن الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، تطالب فيها النقابة بإلغاء نشاط إدارة الصيدليات لجلسة 13 مارس المقبل، لإعلان الشركات.

كشفت الدعوى التي حملت رقم 52807 لسنة 72 قضائية، أن الإدارة تعتبر الباب الخلفي لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات؛ وذلك مخالف لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955، وإن القانون يعطي لكل صيدلي الحق في إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط.

يشار إلى أن نقابة صيادلة القاهرة رفعت هذه القضية منذ أكثر من سنة بعد عمل إنذار لوزارة الاستثمار بإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.

وجرى نظر القضية أمام مجلس الدولة في فض المنازعات وتم تحويلها إلى المفوضين ثم تم نظر القضية في جلسة ٧ ديسمبر 2019 واستكمال المرافعة، وأشار نقيب الصيادلة إلى أن تلك القضية تقوم بها نقابة صيادلة القاهرة، نيابة عن صيادلة مصر أجمعين؛ لوقف سرطان ما يسمى سلاسل الصيدليات.

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