هل تلوث مياه النيل سبب نفوق الأسماك بكفر الشيخ؟.. مسؤول يجيب

أثارت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، الجدل حول حديثها عن تلوث مياه النيل ونفوق الأسماك نتيجة التلوث الذي تسببه السدة الشتوية كل عام، مطالبة بسرعة التدخل من أجل إنقاذ الوضع قبل حدوث كارثة كبرى تهدد 3 ملايين مواطن، حسبما جاء في طلب رسمي تقدمت به للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان."الدستور" تواصلت مع المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري بمحافظة كفر الشبخ، لفهم حقيقة الوضع والرد على ماجاء في الطلب، والذي أكد أن الطلب الذي تقدمت به النائبة هو احترازي فقط، وأن ارتفاع نسبة الأمونيا في المياه هو بسيط للغاية ولا يشكل خطورة مطلقا.وبرر المحمدي، نفوق الأسماك بأن الأقفاص السمكية المخالفة هي السبب في ذلك وليس تلوث المياه، لافتا إلى وجود جهود حثيثة للتخلص منها في أسرع وقت ممكن.وكانت الدكتورة هالة أبوالسعد، أكدت أنها تقدمت بطلب عاجل لتشكيل لجنة للتحقق من وضع وحالة مياه الشرب بمدن دسوق وفوه ومطوبس وباقي مدن جانبي النيل فرع رشيد، وذلك لوجود تلوث في مياه النيل بتلك المناطق بسبب السدة الشتوية التي تحدث كل عام.وأكدت أبو السعد، في طلب عاجل تقدمت به للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، أن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي مسلسل لا ينتهي من عدم الاهتمام من جانب الحكومة والذي يتمثل في عدم تحريكها ساكنا إلا بعد حدوث الكارثة الأمر الذي يهدد حياة 3 ملايين مواطن سنويا بمحافظة كفر الشيخ وكذلك أيضا المحافظات المجاورة التي تشترك معنا في فرع رشيد.وأشارت الدكتورة هالة أبوالسعد، إلى أن الأزمة بدأت تظهر منذ أيام أيام وكانت البوادر هي نفوق كمية من الأسماك بسبب تلوث المياه، مؤكدة أن الوزارة وعدت أكثر من مرة بوضع حلول لتلك المشكلة ولكن حتى الآن لا توجد استعدادات من الوزارة في ذلك الاتجاه.وأوضحت النائبه في طلبها - الذي حصل "الدستور" على صورة ضوئية منه - أنه ليس من المنطقي أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين الحملات المختلفة للحفاظ على صحة المواطن في الوقت الذي يتسبب فيه المياه بالأمراض للمواطنين وأهمها الفشل الكلوي، لذا أرجوا من وزارة الإسكان تشكيل لجنة عاجلة لتقييم وضع حالة مياه الشرب بكفر الشيخ ومدي صلاحيتها والتحقق من تنفيذ خطة الدولة للقضاء علي أثار وتبعات السدة الشتوية.