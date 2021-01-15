الاتحاد الأوروبي يعلن إقامة علاقات مصلحة متبادلة مع تركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رغبته في بناء علاقات جيدة مع تركيا تقوم على المصلحة المتبادلة بين جميع الأطراف، مؤكدًا حاجة الجميع إلى حوار بنّاء.وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة، إن اتخاذ الخطوات البناءة وخفض التوتر من مصلحة تركيا والاتحاد الأوروبي لإقامة علاقات جيدة بين الطرفين.وأكد ستانو أن هناك حاجة لحوار بناء بين الجانبين، مشيرًا إلى أن ذلك سيصب في مصلحة شعوب دول الاتحاد الأوروبي والشعب التركي.ولفت إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي يتمتعان بشراكة في العديد من المجالات، مضيفا: «نريد تأسيس وضع يقوم على الربح المتبادل».وثمّن ستانو التصريحات الإيجابية القادمة من تركيا مؤخرًا عن رؤية مستقبلها مع أوروبا، مستدركًا: «لكن في الوقت نفسه، ما يهمنا هو الحقائق والإجراءات والجهود المبذولة للحد من التوتر وإقامة حوار بناء مع أعضاء الاتحاد الأوروبي».