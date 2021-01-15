62 دار عرض تستقبل فيلم «وقفة رجالة» من إنتاج سينرجي

طرحت شركة "سينرجي" أمس الخميس، فيلمها السينمائي الجديد "وقفة رجالة"؛ والذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم وهو من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز" للمنتج تامر مرسي.وقدمت الشركة الفيلم في 62 دار عرض مصرية بمختلف المحافظات برغم الأزمة التي تمر بها السينمات خلال الفترة الحالية بنسبة حضور 50 %؛ بينما بعد الفيلم من ضمن أعمال الموسم الشتوي الحالي، والذي ينافس فيه عددا من الأفلام من بينها فيلم حظر تجول للفنانة إلهام شاهين وفيلم صابر وراضي للفنان أحمد آدم.الفيلم بطولة كل من الفنان ماجد الكدوانى وبيومي فؤاد وسيد رجب وأمينة خليل وشريف دسوقي، وآخرون وكان قد حقق برومو الفيلم الذى طرحته شركة "سينرجى فيلمز" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" مشاهدات تخطت 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام فقط، خاصة أنه يحتوى على مشاهد كوميدية مميزة تجمع أبطال العمل الذى تدور أحداثه في إطار لايت.والعمل من إنتاج شركات "سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز"؛ وتدور أحداثه في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.