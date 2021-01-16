الموعد الرسمي لزيادة مرتبات المعلمين 2021

موعد زيادة مرتبات المعلمين 2021

وتمت الموافقة بهذه الخطة لزيادة مرتبات المعلمين من قبل مجلس النواب في بداية شهر نوفمبر الماضي بأن تكون زيادة مرتبات المعلمين 2021، واتفاقا مع أقرت به وزارة التربية والتعليم.

قيمة زيادة مرتبات المعلمين الجديدة 2021

من المقرر صرف هذه الزيادة الجديدة خلال شهر يناير الجاري في فترة زمنية أقل من أسبوعين.

وفي بيان وزارتي المالية والتعليم الخاص بهذه الزيادات في مرتبات المعلمين سيتم صرف 250 جنيه لكل مدير مدرسة و150 جنيها لكل شيخ معهد.

بينما سيكون زيادة البدل للمعلم المساعد 75 شهريا والمعلم الأول 100 جنيها، ومعلم أول استاذ يصبح البدل الخاصة به 125 جنيها، والمعلم خبير 165 جنيها، وكبير المعلمين يكون 180 جنيها.

بينم حافز الأداء الشهري سيكون 185 جنيها للمعلم المساعد والمعلم الأول 165 جنيها وللمعلم اول استاذ 150 جنيها ومعلم خبير 145 جنيها انا لكبير المعلمين يكون 140 جنيها.

وتقرر نسبة صرف مكافأة نقل إضافية شهريا على أن تكون 65 جنيها للمعلم المساعد، و85 جنيها للمعلم الاول، وللمعلم اول استاذ تكون 120 جنيها وللمعلم الخبير 140 جنيها و155 جنيها لكبير المعلمين.





وبذلك تكون اجمالي الزيادة للمعلم المساعد 225 جنيها وللمعلم الاول 350 جنيها، وللمعلم اول استاذ 395 جنيها وللمعلم خبير 450 جنيها وكبير المعلمين 475 جنيها.



جدير بالذكر أن هذا القرار سوف يستفيد منه قرابة 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم ما قبل الجامعي بأكمله في التعليم العام والأزهري علي حد السواء. وبذلك تكون اجمالي الزيادة للمعلم المساعد 225 جنيها وللمعلم الاول 350 جنيها، وللمعلم اول استاذ 395 جنيها وللمعلم خبير 450 جنيها وكبير المعلمين 475 جنيها.جدير بالذكر أن هذا القرار سوف يستفيد منه قرابة 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم ما قبل الجامعي بأكمله في التعليم العام والأزهري علي حد السواء.



وستكلف هذه الزيادات قرابة ٦.٣ مليا إلي ٦.٦ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للمعلمين كأساس تطوير المشروع القومي للتعليم.

