تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA
الجمعة 15/يناير/2021 - 01:22 م
يبحث المواطنين في تلك اللحظات عن تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر وJANNA من خلال محرك البحث جوجل.
وترصد "الدستور" لقراءها تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر وJANNA
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وليس شركة.
- ألا يقل السن عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.
- أن يكون المتقدم من متوسطى الدخل ولا يزيد صافي الدخل السنوي عن 600 ألف جنيه، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا، و480 ألف للأعزب بما يعادل 40 ألف شهريا.
- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد.
- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان.
تكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط حيث لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة.
- ألا يكون المتقدم أو احد أفراد الأسرة استفاد من مبادرة التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بتاريخ فبراير 2014، وديسمبر 2019.
2- صورة إثبات الشخصية.
3- شهادة بإثبات الدخل الشهري، ويتم اضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل.
4- يتم تقديم مستندات خاصة بالدخل الإضافي سواء كان عمل اضافي أو أملاك زراعية وعقارات أو اراضي أو معاش استثنائي أو أي أوراق تثبت وجود دخل إضافي.
5- بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري او السنوي موضحا بها مهنة المتقدم، بجاب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية.
6- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.
7 إيصال مرفق حديث
وترصد "الدستور" لقراءها تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر وJANNA
تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر وJANNAشروط التقديم وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وليس شركة.
- ألا يقل السن عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.
- أن يكون المتقدم من متوسطى الدخل ولا يزيد صافي الدخل السنوي عن 600 ألف جنيه، بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا، و480 ألف للأعزب بما يعادل 40 ألف شهريا.
- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد.
- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان.
تكون الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط حيث لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة.
- ألا يكون المتقدم أو احد أفراد الأسرة استفاد من مبادرة التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بتاريخ فبراير 2014، وديسمبر 2019.
الأوراق المطلوبة1 - ملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط.
2- صورة إثبات الشخصية.
3- شهادة بإثبات الدخل الشهري، ويتم اضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل.
4- يتم تقديم مستندات خاصة بالدخل الإضافي سواء كان عمل اضافي أو أملاك زراعية وعقارات أو اراضي أو معاش استثنائي أو أي أوراق تثبت وجود دخل إضافي.
5- بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري او السنوي موضحا بها مهنة المتقدم، بجاب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية.
6- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.
7 إيصال مرفق حديث