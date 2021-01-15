«إف بى آى» يحذر: المؤسسات الإسلامية قد تكون هدفا لعمليات إرهابية

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" المؤسسات الإسلامية العاملة في الولايات المتحدة من أنها قد تكون هدفا لعمليات إرهابية من العنصريين.وأعلن مجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية عن تلقيه رسالة تحذير من "إاف بي آي" عن وجود احتمال عالي جدا من تعرض المؤسسات والمساجد لهجمات إرهابية من قبل العنصريين، وفقا لما نقلته وكالة "وفا".وطالب مكتب التحقيقات تلك المؤسسات بمضاعفة إجراءات الأمن وزيادة عدد أفراد الحراسة وتوخي الحيطة والحذر وتجنب إقامة التجمعات العامة.تأتي هذه التحذيرات في الوقت التي تشهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية حالة انقسام سياسي أعقبت الانتخابات الرئاسية وما تبعها من اقتحام الكونجرس في محاولة من قبل الموالين لترامب لتعطيل عملة تصديق الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.ودفعت السلطات الأمريكية بأكثر من 20 ألف عنصر من الحرس الوطني وأقامت الحواجز الأمنية في محيط البيت الأبيض وتحول الكونجرس الأمريكي لثكنة عسكرية وفرضت إجراءات أمنية مشددة.