رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إف بى آى» يحذر: المؤسسات الإسلامية قد تكون هدفا لعمليات إرهابية

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:43 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" المؤسسات الإسلامية العاملة في الولايات المتحدة من أنها قد تكون هدفا لعمليات إرهابية من العنصريين.

وأعلن مجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية عن تلقيه رسالة تحذير من "إاف بي آي" عن وجود احتمال عالي جدا من تعرض المؤسسات والمساجد لهجمات إرهابية من قبل العنصريين، وفقا لما نقلته وكالة "وفا".

وطالب مكتب التحقيقات تلك المؤسسات بمضاعفة إجراءات الأمن وزيادة عدد أفراد الحراسة وتوخي الحيطة والحذر وتجنب إقامة التجمعات العامة.

تأتي هذه التحذيرات في الوقت التي تشهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية حالة انقسام سياسي أعقبت الانتخابات الرئاسية وما تبعها من اقتحام الكونجرس في محاولة من قبل الموالين لترامب لتعطيل عملة تصديق الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ودفعت السلطات الأمريكية بأكثر من 20 ألف عنصر من الحرس الوطني وأقامت الحواجز الأمنية في محيط البيت الأبيض وتحول الكونجرس الأمريكي لثكنة عسكرية وفرضت إجراءات أمنية مشددة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص.. الإطاحة بـ30 مسئولا فى لجنة الحكام بسبب أبنائهم

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

بيع مفتاح زنزانة نابليون مقابل 92 ألف يورو

تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021

تعرف على مزايا حمية الشيكولاتة

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

سعيد عبده: الثقافة ضلع رئيسي في معادلة بناء الإنسان التي أعلنها السيسي

طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. أول مظاهرة خرج فيها وتاريخه مع الكتب

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»