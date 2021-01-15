حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 15 يناير 2021
الجمعة 15/يناير/2021 - 06:54 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:
مهنيًا: ابذل الجهد المطلوب منك وستصل الى النتيجة التي تتمناها، الوقت مناسب للمغامرة لكن بحذرودون تهور.
عاطفيًا: اعمل علي إزالة التوتر بينك وبين الحبيب، لتشعر بالسعادة الكبيرة التي تزيل عنكم الهموم.
صحيًا: لا تعرض نفسك للضغط الزائد والارهاق واتبع الارشادات الوقائية دقة.
مهنيًا: ابذل الجهد المطلوب منك وستصل الى النتيجة التي تتمناها، الوقت مناسب للمغامرة لكن بحذرودون تهور.
عاطفيًا: اعمل علي إزالة التوتر بينك وبين الحبيب، لتشعر بالسعادة الكبيرة التي تزيل عنكم الهموم.
صحيًا: لا تعرض نفسك للضغط الزائد والارهاق واتبع الارشادات الوقائية دقة.