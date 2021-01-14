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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر في تيرانا يبحث مع رئيسة غرفة التجارة الألبانية العلاقات بين البلدين

الخميس 14/يناير/2021 - 10:01 م
السفير محمد حيدر
السفير محمد حيدر سفير مصر في ألبانيا،
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بحث السفير محمد حيدر سفير مصر في ألبانيا، مع إيناس موكولستا Ines Mucostepa رئيسة اتحاد الغرف التجارية الألبانية سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلديّن، وذلك في ضوء العلاقات السياسية الطيبة بين مصر وألبانيا.

وذكرت الخارجية، اليوم، أن اللقاء يأتي في إطار العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية.

واستعرض السفير حيدر الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والبرنامج الطموح للحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون المحتملة وما يمكن تقديمه من تسهيلات مُتبادلة.

من جانبها، أشارت المسئولة الألبانية إلى تقدير بلادها لوجود مجال رحب لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلديّن في ضوء ما يمتلكانه من مقومات، معربة عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة وتيرانا، ومواصلة الجهود الهادفة إلى زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري.

كما رحبت باستقبال وفد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالتجارة والاستثمار مع ألبانيا وتنظيم لقاءات تجمعهم مع نظرائهم من الجانب الألباني.

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