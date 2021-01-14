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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تهنئ محمد عبدالعزيز بوكالة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان

الخميس 14/يناير/2021 - 06:42 م
النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز
إسلام نصير - محمد الشريف
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هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عبدالعزيز، لانتخابه اليوم، وكيلًا بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، متمنية له التوفيق والسداد فيما أوكل إليه من مهام.

يذكر أن التنسيقية حصلت في انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية على أمانة السر في ست لجان وعلى منصب الوكيل في أربع لجان، ولذا فإن التنسيقية تتقدم بجزيل الشكر للنواب على ثقتهم الكبيرة في النواب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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