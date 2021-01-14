زلزال بقوة 4 درجات بمقياس ريختر يضرب شمال إيران
الخميس 14/يناير/2021 - 04:53 م
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ضرب زلزال بقوة 4 درجات بمقياس ريختر، اليوم الخميس، بعض المناطق في محافظة مازندران شمال إيران.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران- حسبما نقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية- بأن الزلزال ضرب ضواحي مدينة ساري.
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال حتى الآن.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران- حسبما نقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية- بأن الزلزال ضرب ضواحي مدينة ساري.
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال حتى الآن.