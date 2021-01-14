نواب الإسماعيلية.. هاشم رئيسًا للجنة التعليم ورضوى وكيلًا للتضامن

حصد نواب محافظة الإسماعيلية منصب رئيس لجنة لجنة التعليم والبحث العملي بمجلس النواب، ووكيل التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.وانتهت لجنة التعليم وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من إجراء الانتخابات على منصب رئيس اللجنة التي فاز فيها الدكتور سامي هاشم، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية برئاستها، وكذلك الدكتور رضوى جعفر عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية.تضم لجنة التعليم الدكتور سامي هاشم رئيسًا، وماجد السيد بكري وكيلًا، ومنى عبدالعاطي وكيلًا، وياسمين أحمد أمين سر، فيما ضمت لجنة التضامن الاجتماعي عبدالهادي القصبي رئيس، ورضوى إسماعيل وكيلًا، وأحمد فتحي وكيلًا، وهند حازم أمين سر.