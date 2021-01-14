كشف ملابسات فيديو التنمر على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيًا" والتهكم عليه والسخرية منه.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه مقيم طرف والدته بدائرة مركز شرطة نبروه، كما تم تحديد المتهمين وتبين أنهم 4 أشخاص، مقيمين بمركز شرطة نبروه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجنى عليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.