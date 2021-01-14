الأنبا سيرافيم: اقتصار قداس عيد الغطاس المجيد على الكهنة

أعلن الأنبا سيرافيم، أسقف الإسماعيلية، عن اقتصار الاحتفال وقداس بعيد الغطاس المجيد على الآباء الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي، وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن، يوم الإثنين 19 يناير الجاري، وتحتفل جميع الكنائس مساء يوم 18 يناير قداسات إلهية احتفالات بعيد الغطاس، تختم جميعها منتصف الليل.ومن المقرر أن تقصر معظم الإيبارشيات قداسات عيد الغطاس المجيد، على كهنة الإيبارشية فقط والشمامسة دون حضور شعبي.