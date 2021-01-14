رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا سيرافيم: اقتصار قداس عيد الغطاس المجيد على الكهنة

الخميس 14/يناير/2021 - 12:01 م
الأنبا سيرافيم
الأنبا سيرافيم
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
طباعة
أعلن الأنبا سيرافيم، أسقف الإسماعيلية، عن اقتصار الاحتفال وقداس بعيد الغطاس المجيد على الآباء الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي، وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن، يوم الإثنين 19 يناير الجاري، وتحتفل جميع الكنائس مساء يوم 18 يناير قداسات إلهية احتفالات بعيد الغطاس، تختم جميعها منتصف الليل.

ومن المقرر أن تقصر معظم الإيبارشيات قداسات عيد الغطاس المجيد، على كهنة الإيبارشية فقط والشمامسة دون حضور شعبي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021

«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الصور

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

image description

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

«مخاطر التطرف الفكري والانفلات الأخلاقي» بثقافة السويس

ختام الحزمة الثالثة لورشة «المواقع الإلكترونية» بقصور الثقافة