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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جلسة تصوير صباحية لخالد سليم بعد الانتهاء من «جمال الحريم»

الخميس 14/يناير/2021 - 11:33 ص
خالد سليم
خالد سليم
محمد قدري
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خضع الفنان خالد سليم لجلسة تصوير جديدة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الانتهاء من تصوير مسلسله المعروض حاليا "جمال الحريم".

وظهر "سليم" في الجلسة بإطلالة صباحية بسيطة شاركها مع جمهوره، بملابس داكنة اللون، وشارك جمهوره اهتماماتهم في عطلة نهاية الأسبوع.

ويعرض لخالد سليم حاليا مسلسله الجديد "جمال الحريم" عبر قناة DMC بمشاركة نور ودينا فؤاد وحازم سمير وإسلام جمال وصلاح عبد الله وعدد كبير من النجوم، وحقق العمل مردودا مميزا خلال الأيام الماضية.

ويستعد خالد لإطلاق أغنية جديدة على طريقة السينجل يطرحها الشهر القادم بعد نجاح سينجلات السابقة ومنها اللي فات مات.
خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

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