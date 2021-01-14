حظر موقعا إلكترونيا في هونج كونج امتثالا لقانون الأمن القومي الجديد

قالت إحدى شركات تقديم خدمات الإنترنت في هونج كونج، إنها حظرت أحد المواقع الإلكترونية، بغرض الامتثال لقانون الأمن القومي الجديد في المدينة، وذلك في قضية أدت إلى إثارة المخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير في المستعمرة البريطانية السابقة، حيث تحكم الصين سيطرتها.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شبكة "هونج كونج برودباند" - وهي جزء من مجموعة "هونج كونج برودباند" - قولها في بيان لها اليوم الخميس، إنها منعت المستخدمين من الوصول إلى موقع "HKChronicles.com" الالكتروني.ويشار إلى أن الموقع الإلكتروني مناهض للحكومة ويدعم المتظاهرين ويظهر معلومات شخصية لأفراد من الشرطة المحلية، كما يظهر صورا يقول إنها لأفراد موالين للصين، وقاموا بالتحرش بالمتظاهرين.وقد تم تطبيق حظر الموقع الالكتروني بغرض الامتثال لتشريعات الأمن القومي التي وضعتها الصين وفرضتها على هونج كونج في يونيو من العام الماضي، في إجراء انتقدته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشدة، وأدى إلى قيام العديد من الديمقراطيات الغربية بتعليق معاهدات تسليم المجرمين مع هونج كونج.