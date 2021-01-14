أبوظبي للاستثمار يفتتح مكاتب في تل أبيب لدعم المستثمرين

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن افتتاح 8 مكاتب تمثيلية جديدة له في كل من تل أبيب، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وفرانكفورت، ولندن، وباريس، وبكين، وسول.وأوضح أن فتح المكاتب الجديدة يأتي كجزء من مبادرات المكتب الاستراتيجية التي تهدف لتعزيز الدعم الذي يقدمه المكتب للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.وستعمل شبكة المكاتب العالمية التي تم تأسيسها بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على توسيع نطاق وصول مكتب أبوظبي للاستثمار إلى الأسواق الخارجية الرئيسية لجذب الشركات المبتكرة وتشجيعها لتأسيس أعمالها وتنميتها في إمارة أبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).وقال محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "تواصل إمارة أبوظبي العمل على تأسيس علاقات اقتصادية استراتيجية مع شركائنا الدوليين، وذلك من خلال تعزيز فرص الاستثمار المشترك ودعم المبتكرين والشركات العالمية".وستركز شبكة المكاتب الدولية لمكتب أبوظبي للاستثمار على تسهيل التواصل بين الشركات في أسواقها الدولية وإمارة أبوظبي، بما يساهم في تعريف المستثمرين الدوليين بمزايا عديدة لتأسيس الأعمال وتوسعتها في الإمارة.