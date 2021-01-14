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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المرور يعيد حركة سير السيارات بطرق الإسماعيلية بعد زوال الشبورة

الخميس 14/يناير/2021 - 10:34 ص
سير السيارات
سير السيارات
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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عادت حركة سير السيارات على طرق الإسماعيلية لطبيعتها بعد زوال الشبورة، وفتحت المرور طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي، وطريق "بورسعيد - القاهرة"، وطريق "العين السخنة-السويس"، بعدما أغلقت من مساء أمس، بسبب الشبورة المائية.

وبدأت حركة سير السيارات تعود لطبيعتها بعد تلاشي الشبورة بشكل تدريجي، وأصبحت الرؤية جيدة.

وشهد طريق "الإسماعيلية - القاهرة" سيولة مرورية بعد زوال الشبورة، وفتح الطريق في العاشرة صباح اليوم.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، وطقس دافى على جنوب سيناء والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على دمياط والعريش ورفح وبورسعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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