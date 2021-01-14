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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على لغم إيراني في الساحل البحر الغربي باليمن

الخميس 14/يناير/2021 - 09:22 ص
لغم إيراني
لغم إيراني
منار أحمد
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أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الخميس، أن هندسة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عثرت على لغم بحري زرعته الميليشيات الحوثية الإرهابية في مياه البحر الأحمر غربي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري في الفرق الهندسية، أن دورية من وحدة الهندسة تلقت بلاغًا عن جسم غريب جرفته الأمواج إلى قرب اللسان البحري في منطقة غليفقة، وسرعان ما تم التعامل معه وتفكيكه وتفجيره من قبل فريق مختص.

ولفت المصدر، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أمس الأربعاء، إلى أن هذه النوعية من الألغام البحرية مختلفة الأحجام زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضمن الأجندة الإيرانية لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

وفي السياق، أوضح ركن الهندسة في المقاومة الوطنية بالقوات المشتركة المهندس محمد ثامر حزام، أن اللغم البحري صناعة إيرانية نوع صدف يعمل بالاصطدام.

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