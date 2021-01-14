تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021

درجات الحرارة اليوم

حالة الطقس في محافظات مصر

وبداية من فجر اليوم الخميس، تشهد (القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية) طقسًا مائلًا للبرودة، معتدلا على السواحل الشرقية، ودافئًا على (جنوب سيناء وجنوب الصعيد)، حيث تكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الجميع.أما ليلا فتشهد درجات الحرارة على (القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد) برودة شديدة، وباردة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.وعن الأمطار:"بنسبة 70% تقريبا"فرص لسقوط أمطار متوسطة، على مناطق (السلوم، ومطروح، والإسكندرية)."بنسبة 50 % تقريبا"احتمالية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)."بنسبة 40% تقريبا"يتراوح فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - وسط سيناء - خليج العقبة).وفي جميع الأحوال حركة الأمطار تكون متقطعة وليست متصلة دون وجود لشبورة مائية.وعن الرياحتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وعن حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرى(القاهرة 18 11 - الإسكندرية 18 12 - وادي النطرون 18 12 - طنطا 18 11 - شبين الكوم 18 11 - دمنهور 18 11 - بلطيم 18 12 - مطروح 17 12 - السلوم 17 11 - سيوة 18 11 - بورسعيد 20 13 - دمياط 19 12 - الزقازيق 18 11).الطقس اليوم(المنصورة 18 11 - الإسماعيلية 19 12 - السويس 19 12 - العريش 20 11 - رفح 20 11 - رأس سدر 21 13 - نخل 20 07 - نويبع 22 18 - طابا 22 17 - كاترين 19 05 - الطور 22 12 - شرم الشيخ 24 16 - الغردقة 24 16).(مرسى علم 24 16 - الفيوم 19 11 - بنى سويف 19 10 - المنيا 19 09 - أسيوط 20 09 - سوهاج 20 10 - قنا 21 10 - الأقصر 23 10 - أسوان 24 11 - إدفو 24 11 - أبوسمبل 24 11 - الوادى الجديد 23 12 - شلاتين 25 15 - أبورماد 25 15 - حلايب 25 15 - رأس حدربة 24 15).