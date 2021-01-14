تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021
الخميس 14/يناير/2021 - 08:04 ص
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في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اختلاف جذري لدرجات الحرارة في سماء مصر اليوم الخميس 14-1-2021، حيث تتأثر البلاد بمختلف محافظتها لامتداد منخفض جوى على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوى في طبقات الجو العليا.
وبداية من فجر اليوم الخميس، تشهد (القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية) طقسًا مائلًا للبرودة، معتدلا على السواحل الشرقية، ودافئًا على (جنوب سيناء وجنوب الصعيد)، حيث تكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الجميع.
أما ليلا فتشهد درجات الحرارة على (القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد) برودة شديدة، وباردة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
وعن الأمطار:
"بنسبة 70% تقريبا"
فرص لسقوط أمطار متوسطة، على مناطق (السلوم، ومطروح، والإسكندرية).
"بنسبة 50 % تقريبا"
احتمالية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
"بنسبة 40% تقريبا"
يتراوح فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - وسط سيناء - خليج العقبة).
وفي جميع الأحوال حركة الأمطار تكون متقطعة وليست متصلة دون وجود لشبورة مائية.
وعن الرياح
تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
(القاهرة 18 11 - الإسكندرية 18 12 - وادي النطرون 18 12 - طنطا 18 11 - شبين الكوم 18 11 - دمنهور 18 11 - بلطيم 18 12 - مطروح 17 12 - السلوم 17 11 - سيوة 18 11 - بورسعيد 20 13 - دمياط 19 12 - الزقازيق 18 11).
الطقس اليوم
(المنصورة 18 11 - الإسماعيلية 19 12 - السويس 19 12 - العريش 20 11 - رفح 20 11 - رأس سدر 21 13 - نخل 20 07 - نويبع 22 18 - طابا 22 17 - كاترين 19 05 - الطور 22 12 - شرم الشيخ 24 16 - الغردقة 24 16).
تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021
وبداية من فجر اليوم الخميس، تشهد (القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية) طقسًا مائلًا للبرودة، معتدلا على السواحل الشرقية، ودافئًا على (جنوب سيناء وجنوب الصعيد)، حيث تكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الجميع.
أما ليلا فتشهد درجات الحرارة على (القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد) برودة شديدة، وباردة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
وعن الأمطار:
"بنسبة 70% تقريبا"
فرص لسقوط أمطار متوسطة، على مناطق (السلوم، ومطروح، والإسكندرية).
"بنسبة 50 % تقريبا"
احتمالية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
"بنسبة 40% تقريبا"
يتراوح فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - وسط سيناء - خليج العقبة).
وفي جميع الأحوال حركة الأمطار تكون متقطعة وليست متصلة دون وجود لشبورة مائية.
وعن الرياح
تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليومالعظمى الصغرى
(القاهرة 18 11 - الإسكندرية 18 12 - وادي النطرون 18 12 - طنطا 18 11 - شبين الكوم 18 11 - دمنهور 18 11 - بلطيم 18 12 - مطروح 17 12 - السلوم 17 11 - سيوة 18 11 - بورسعيد 20 13 - دمياط 19 12 - الزقازيق 18 11).
الطقس اليوم
(المنصورة 18 11 - الإسماعيلية 19 12 - السويس 19 12 - العريش 20 11 - رفح 20 11 - رأس سدر 21 13 - نخل 20 07 - نويبع 22 18 - طابا 22 17 - كاترين 19 05 - الطور 22 12 - شرم الشيخ 24 16 - الغردقة 24 16).