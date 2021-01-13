صرف 50% من المقررات التموينية في شمال سيناء

أعلن المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر يناير الجاري بنسبة تتجاوز الـ50% على المستفيدين من البطاقات التموينية، من خلال 165 تاجرًا تموينيًا بنظام الاستعاضات الشهرية بواقع 8 استعاضات حسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وله الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.وقال سمري، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه تم صرف سلع تموينية بمبيعات قرابة 6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي نقص في السلع وفي حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع وخاصة في حال تقلبات الطقس وتجنبًا لسقوط أمطار غزيرة ورفع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي للسلع لتكون متوفرة بشكل مستمر.