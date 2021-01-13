وزير العدل يكلف مساعده للشهر العقارى بمتابعة سير العمل بالفترة المسائية

تتابع وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، انتظام العمل بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.وكلف وزير العدل مساعده لشئون الشهر العقارى بمتابعة سير العمل وخاصة خلال الفترة المسائية حرصا على حسن سير العمل وانتظامه.وشددت الوزراة على ضرورة تشكيل فريق عمل من الموظفين الإداريين لكل مكتب تكون مهمتهم التأكد من ارتداء كل مرتادي المكاتب الكمامات الطبية مع التأكيد على دخول ذوي الشأن فقط، وتحديد بوابات دخول وأخرى للخروج بكل الأماكن التابعة للشهر العقاري متى أمكن ذلك.