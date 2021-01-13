رفض استشكال متهم في «أحداث المطرية»

رفصت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، رفض استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات بـ«أحداث عنف المطرية»، واستمرار سجنه 10 سنوات.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وسعدالدين سرحان.كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فس 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.