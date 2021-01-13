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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 8 من طالبان في غارة جوية بأفغانستان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:17 م
غارة
غارة
وكالات
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ذكر مسئولون أمنيون أفغان أن ثمانية مسلحين من حركة طالبان قتلوا في غارة جوية شنها سلاح الجو الأفغاني في إقليم فارياب شمال أفغانستان، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال فيلق شاهين رقم 209 في بيان أن سلاح الجو الأفغاني استهدف نقاط تفتيش بمنطقة "ألمار"، بالقرب من جسر "نهرين" بإقليم فارياب أمس.

وقال متحدث باسم الفيلق، محمد حنيف رضائي، لوسائل الإعلام إن ثمانية مقاتلين من حركة طالبان لقوا حتفهم في الغارة الجوية.

وأضاف رضائي أنه تم تدمير مخبأ تابع لحركة طالبان ودراجة نارية وعدد من الأسلحة التابعة للجماعة، خلال الغارة الجوية.

ومنطقة ألمار بشكل خاص واحدة من المناطق الأكثر اضطرابًا بإقليم فارياب، يأتي ذلك فيما عثر الجيش الوطني الأفغاني على 45 عبوة ناسفة في ضواحي إقليم لوجار.

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