ضبط 214 قطعة سلاح نارى و245 قضية مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 214 قطعة سلاح ناري، و245 قضية مخدرات وتنفيذ 78929 حكمًا قضائيًا.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وبإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام.