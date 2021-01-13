صعود هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية
الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:27 ص
وكالاتطباعة
شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" صعود ملحوظ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% رابحًا 7.44 نقطة ليصل إلى مستوى 8891.90 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.15% خاسرًا 808.32 نقطة ليصل إلى مستوى 24879.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.9 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال.
وصعد 12 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.98%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاعي المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.06%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.01%.
تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%.
وصعد 12 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.98%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاعي المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.06%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.01%.
تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%.