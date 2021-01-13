صعود هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية

شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" صعود ملحوظ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% رابحًا 7.44 نقطة ليصل إلى مستوى 8891.90 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.15% خاسرًا 808.32 نقطة ليصل إلى مستوى 24879.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.9 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال.وصعد 12 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.98%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاعي المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.06%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.01%.تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%.