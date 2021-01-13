في ذكرى رحيلها.. إطلالات نادرة لمديحة كامل

تحل، اليوم، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة مديحة كامل، والتي تعد من أهم وأجمل الفنانات المصريات حيث تمتعت بالبراءة والرقي في إطلالتها، وكانت أيقونة من أيقونات الموضة في الزمن الذهبي للسينما المصرية، حيث عملت في بداية حياتها عارضة أزياء مما جعله لها نظرة خاصة في ارتداء ملابسها.كانت الفنانة الراحلة تتقن أدوار الفتاة ذات الجمال الساحر والقلب الشقي، وفي أفلامها لم تتقمص أدوارها وإنما تعبر فيها عن عفويتها الشديد تجاه الحياة ومواقفها.واعتزلت مديحة كامل الفن تمامًا دون إكمال فيلمها "بوابة إبليس"، ورحلت مديحة كامل في عام 1997 بسبب مشكلات في القلب أدت إلى الوفاة، ومن أبرز أعمالها: أغنية على الممر، حب وكبرياء، زمان يا حب، الصعود إلى الهاوية، ونستعرض في الصور التالية، أجمل إطلالات مديحة كامل في صور نادرة لها.