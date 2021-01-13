«العربية للسياحة» تشيد بإطلاق ولي العهد السعودي مشروع «ذا لاين»

أشادت المنظمة العربية للسياحة بالمشروع العملاق الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة نيوم من خلال مشروع ذا لاين.وأوضح رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأن ما يطرحه ولي العهد من مشاريع ابتكارية وآخرها إطلاق مشروع ذا لاين في نيوم مستشرف به نقل المملكة إلى آفاق المستقبل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.ويعد المشروع الذي أطلقه والذي يهدف إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.وأوضح آل فهيد بأن هذا المشروع سيسعى لتحفيز العقول لمزيد من التفكير العلمي للإنسان السعودي المبتكر، وإعداد البنى التحتية المتطورة، القادرة على التعامل مع المستقبل بثقة، والتفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر.ويعكس رؤية ولي العهد -حفظه الله- لمدن المستقبل، والاهتمام بحياة الإنسان، وابتكار مفاهيم جديدة للتطوير الحضري؛ ليمنح الوطن وأبنائه فرص العمل والاستثمار والابتكار، والفخر بالمنجزات للمنافسة عالميًا وكنموذج متفرد في إنشاء المدن والمجتمعات الحضرية، سيكون محورها الإنسان ومقوماتها اعتمادها بالكامل على الطاقة النظيفة والتوازن الكامل بين بيئة الأعمال وجودة الحياة.