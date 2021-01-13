رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العربية للسياحة» تشيد بإطلاق ولي العهد السعودي مشروع «ذا لاين»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:18 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
أشادت المنظمة العربية للسياحة بالمشروع العملاق الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة نيوم من خلال مشروع ذا لاين.

وأوضح رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأن ما يطرحه ولي العهد من مشاريع ابتكارية وآخرها إطلاق مشروع ذا لاين في نيوم مستشرف به نقل المملكة إلى آفاق المستقبل لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

ويعد المشروع الذي أطلقه والذي يهدف إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وأوضح آل فهيد بأن هذا المشروع سيسعى لتحفيز العقول لمزيد من التفكير العلمي للإنسان السعودي المبتكر، وإعداد البنى التحتية المتطورة، القادرة على التعامل مع المستقبل بثقة، والتفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر.

ويعكس رؤية ولي العهد -حفظه الله- لمدن المستقبل، والاهتمام بحياة الإنسان، وابتكار مفاهيم جديدة للتطوير الحضري؛ ليمنح الوطن وأبنائه فرص العمل والاستثمار والابتكار، والفخر بالمنجزات للمنافسة عالميًا وكنموذج متفرد في إنشاء المدن والمجتمعات الحضرية، سيكون محورها الإنسان ومقوماتها اعتمادها بالكامل على الطاقة النظيفة والتوازن الكامل بين بيئة الأعمال وجودة الحياة.

موضوعات متعلقة

حقيقة مقتل اليوتيوبر السورية أم سيف بعد إشارتها الغامضة في فيديو الوداع

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

5 وزراء يشهدون توقيع برنامج تمويلى لمصر بـ1.1 مليار دولار

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

الأرجنتين تلغي حظر تصدير الذرة بعد إضراب المزارعين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 13-1-2021

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية