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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يضم 70 سائحًا.. محافظ قنا يستقبل أول فوج سياحي فجرا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:06 ص
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا فجرا فوجا سياحيا يضم 70 سائحا من جنسيات مختلفة، بمعبد دندرة وقدم لهم الورود بمعبد دندرة وذلك في إطار خطة تنشيط السياحة التي تنفذها الدولة حيث يستقبل معبد دندرة من 60 إلى 100 سائح يوميا، بحضور أيمن هندي مدير عام آثار قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

وقدمت فرقة قنا للفنون الشعبية عروض ( التحطيب – التنورة – مقطوعات موسيقية تراثية ) والتي حازت علي إعجاب الأجانب الذين استمتعوا بتلك الفقرات التراثية المميزة لإحدى أهم وأقدم العادات التاريخية بالصعيد والمستمدة من الأصول المصرية القديمة.

وأشار محافظ قنا إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التي تؤهلها أن تحظى بمكانة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية فالمحافظة تضم العديد من المواقع الأثرية الفرعونية في دندرة وقوص وقفط، فمعبد دندرة يتميز بأنه أحد المعابد المتكاملة الباقية حتى الآن بالإضافة إلى أنها تضم العديد من المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية بالإضافة إلى مقومات السياحة الثقافية ومزارات صناعة الحرف التراثية كصناعة الفخار والخزف ونحت الخشب والفركه.

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