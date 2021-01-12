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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المفتى يهنئ سعد الدين وأبو العينين بمنصب وكيلي «النواب»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:49 م
شوقي علام
شوقي علام
أميرة العناني
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هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين بفوزهما بمنصب وكيلَي مجلس النواب.

وتوجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما في مهام المنصب الجديد، وتلك الأمانة التي أوكلت إليهما، وأن يرشدهما إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد.

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