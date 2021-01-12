إيبارشية مغاغة تطلق دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج

تطلق إيبارشية مغاغة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية، مساء الخميس المقبل دورة جديدة للمقبلين على الزواج على مدار 3 أيام متصلة.وأشارت الإيبارشية إلى أن الحضور بالدورة سيكون بأعداد محدودة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.