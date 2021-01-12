تفاصيل إثارة تشابه مشهد أغنية مسلسل لؤلؤ مع حفل مسرح Tomorrowland

تفاصيل إثارة تشابه مشهد حفل من مسلسل لؤلؤ مع حفل مسرح Tomorrowland وتميز مشهد الحفل أمس أيضًا بتواجد الفنان أكرم حسني كضيف شرف معها بشخصية الموسيقار أشرف جبنة الذي يقدم مع لؤلؤ أول تعاون بنهم موسيقي ويفاجئها على المسرح ويخرج ليقدم أغنيته معها لتقوم بعد ذلك بطرده من المسرح، وتميز المشهد بتقديمه بشكل احترافي في عمليات المونتاج والمكساج وخاصة الجرافيك الذي كان له دور كبير في ظهور المشهد بشكل مثير.



وفي الحلقة الماضية ساعد مجدي هلال مدير أعمال لؤلؤ في خروجها من حالة الحزن التي كانت تعيشها وعرض عليها تسجيل أغنية جديدة، كما أخبرها أنه تلقي عرضا من برنامج تليفزيوني شهير لتظهر كضيفة فيه وتوافق لؤلؤ على الظهور، وتقوم كاميليا التي تقدم شخصيتها نرمين الفقي بنصب فخ لها عن طريق إرسال كل التفاصيل والمعلومات الخاصة عن نشأتها لمقدم البرنامج وسيقوم بمواجهتها به أثناء استضافتها. وتميز مشهد الحفل أمس أيضًا بتواجد الفنان أكرم حسني كضيف شرف معها بشخصية الموسيقار أشرف جبنة الذي يقدم مع لؤلؤ أول تعاون بنهم موسيقي ويفاجئها على المسرح ويخرج ليقدم أغنيته معها لتقوم بعد ذلك بطرده من المسرح، وتميز المشهد بتقديمه بشكل احترافي في عمليات المونتاج والمكساج وخاصة الجرافيك الذي كان له دور كبير في ظهور المشهد بشكل مثير.وفي الحلقة الماضية ساعد مجدي هلال مدير أعمال لؤلؤ في خروجها من حالة الحزن التي كانت تعيشها وعرض عليها تسجيل أغنية جديدة، كما أخبرها أنه تلقي عرضا من برنامج تليفزيوني شهير لتظهر كضيفة فيه وتوافق لؤلؤ على الظهور، وتقوم كاميليا التي تقدم شخصيتها نرمين الفقي بنصب فخ لها عن طريق إرسال كل التفاصيل والمعلومات الخاصة عن نشأتها لمقدم البرنامج وسيقوم بمواجهتها به أثناء استضافتها.





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يشار إلى أن مسلسل "لؤلؤ" أول بطولة درامية لمي عمر من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وأشرف على التأليف والإخراج محمد سامي زوج مي عمر، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر وإدوارد وهيدي كرم ونرمين الفقي ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وعماد زيادة وجوري بكر وهدير عبدالناصر.

يشار إلى أن مسلسل "لؤلؤ" أول بطولة درامية لمي عمر من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وأشرف على التأليف والإخراج محمد سامي زوج مي عمر، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر وإدوارد وهيدي كرم ونرمين الفقي ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وعماد زيادة وجوري بكر وهدير عبدالناصر.

يواصل مسلسل «لؤلؤ» بطولة مي عمر، تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نجاحه الجماهيري الكبير، حيث نجح صناع العمل في جذب الجمهور لمشاهدة المسلسل من الحلقة الأولى، وفي الحلقة الثانية عشرة التي عرضت أمس تصدر مشهد الحفلة التي غنت فيها لؤلؤ خلال الحلقة تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تشابه مسرح الحفل التي غنت عليه لؤلؤ مع مسرح Tomorrowland وهو أكبر مهرجان للموسيقي الإلكترونية في العالم ويقام في بلجيكا بشهر يوليو كل عام منذ عام 2005.