مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

مسلسل لؤلؤ مواعيد العرض والإعادة على mbc

لؤلؤ على قناة mbc العراق





اقرأ أيضاً..









نجح مسلسل لؤلؤ للنجمة مي عمر في خلق حالة كبيرة من لفت الانتباه منذ العرض الأول لإعلانه الترويجي والذي ظهرت خلاله بطلة العمل الفنانة مي عمر وهي تغني فيه أغنية تحمل نفس اسم المسلسل.وتضمن البرومو الرسمي للمسلسل والذي طرحته شركة " سينرجي" المنتجة مشاهد رومانسية بين لؤلؤ بطلة العمل- مى عمر ومحمد الشرنوبى، فضلًا عن مشاهد الإثارة والتشويق بين لؤلؤ ورجل الأعمال أحمد زاهر، كما احتوى البرومو على مشاهد التحدى والصمود، وأوضح البرومو الديكورات المبهرة والصورة الجيدة للعمل.يعرض المسلسل يوميًا من الأحد إلى الخميس بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )العرض: 16.00 ( الرابعة مساءًا )الإعادة الأولى: 3.00( الثالثة صباحًا )الإعادة الثانية: 8.00( الثامنة صباحًا )حلقات مجمعة ( كل حلقات الاسبوع ) 5 حلقات متتالية يوم الجمعة الساعة 4.00 صباحًاالعرض: 16.00 ( الرابعة مساءًا )الإعادة: 1.00 ( الواحدة بعد منتصف الليل)وتدور أحداث مسلسل " لؤلؤ" خلال 45 حلقة حول مغنية تبدأ رحلتها من تحت الصفر وتواجه صراعات ومشكلات كثيرة إلى أن تحقق نجومية استثنائية، وتنطلق القصة من لحظة عودة لؤلؤ الفنانة الشهيرة إلى مصر بعد جولة فنية، وتتعرض لمحاولة قتل داخل منزلها، وتخوض في سياق الأحداث وتواجه مشكلات وصراعات ومؤامرات كثيرة تحمل الكثير من التشويق والصراعات الدرامية والمواجهات.يشارك في بطولة " لؤلؤ" عدد كبير من النجوم منهم النجم أحمد زاهر، والنجمة نجلاء بدر، والنجمة نرمين الفقي، والفنان الشاب محمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، وحمدي هيكل، والمسلسل من تأليف الفنان الشاب محمد مهران، ومن إخراج محمد عبدالسلام، تحت إشراف المخرج محمد سامي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر أن تنطلق مي عمر من لؤلؤ إلى تصوير مسلسلها الجديد نسل الأغراب مع أحمد السقا وأمير كرارة للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.