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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صور تشابه أغنية من مسلسل لؤلؤ مع حفل مسرح Tomorrowland

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:00 م
حفل مسرح Tomorrowland
حفل مسرح Tomorrowland
نعمات مدحت
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تصدر مشهد حفلة مسلسل لؤلؤ تريندات جوجل، بعد الجدل الذى أثاره المشهد أغنية «إن جيت للحق» لتشبيهه بحفلات Tomorrowland، الذي يعد أكبر مهرجان للموسيقى الإلكترونية في العالم، ويتم إقامته في بلجيكا شهر يوليو من كل عام منذ عام 2005.

صور تشابهه حفل من مسلسل لؤلؤ مع حفل مسرح Tomorrowland

جاءت تعليقات جمهور السوشيال ميديا الذي تفاعل مع أغنية مسلسل لؤلؤ التي غنتها الفنانة مى عمر مع الفنان أكرم حسني، وأكدوا أن المشهد تم تجسيده مثل مشاهد حفل مسرح Tomorrowland.

تفاصيل الحلقة الثانية عشر من مسلسل لؤلؤ

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل لؤلؤ التي تقوم ببطولته المطلقة لأول مرة الفنانة مى عمر مع الفنان أحمد زاهر الذي يجسد دور طارق الأنصاري وسط مجموعة أخرى من الفنانين، وتدور أحداث الحلقة حول لقاء لؤلؤ في برنامج تليفزيوني يفتح العديد من الملفات الخاصة بحياتها منذ قضاء طفولتها في دار الأيتام، وظهور أمها ووالدها في حلقة واحدة.

كما شهدت الحلقة انهاء علاقة طارق الأنصاري بلؤلؤ  بعد محاولة رجوعه لها إلا أنها قوبلت بالرفض من ناحيتها، وقابلت لؤلؤ لأول مرة الفنان محمد الشربوني الذي من المقرر أن تبدأ بينهما قصة حب على مدار حلقات المسلسل، كما شهدت الحلقة أيضا خناقة جديدة بين طارق الانصاري وزوجته حيث طلبت منه الطلاق إلا أن الأمور استقرت وذلك بعد أن عرفت بموضوع الزواج من لؤلؤ.

يشار إلى أن مسلسل "لؤلؤ" القصة  من تأليف الفنانة مي عمر، وسيناريو وحوار الفنان محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وقام على الإشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، والعمل من إنتاج سينرجي، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين منهم: سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، هيدي كرم، إداود.

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