أحمد عبدالحكيم يعلن ترشحه على رئاسة مجلس النواب

أعلن النائب أحمد عبدالحكيم يوسف، عضو مجلس النواب، ترشحه على منصب رئيس مجلس النواب، كما أعلن النائب محمد صلاح أبوهميلة، ترشحه على منصب رئيس مجلس النواب، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة الآن.وكان قد أعلن النائب حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ترشحه على منصب رئيس مجلس النواب.وانتهى نواب البرلمان بنظامي الفردي والقائمة والمعينين، من حلف باليمين الدستورية، كأعضاء في مجلس النواب.وقامت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، بتوجيه التهنئة للنواب بعد انتهائهم من حلف اليمين.