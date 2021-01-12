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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:15 م
ميشال عون
ميشال عون
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طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، من وزير الخارجية، شربل وهبة، توجيه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروقات جوية لسيادة لبنان وقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006)، وذلك بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وشهدت سماء لبنان خلال الأيام الماضية تحليقا مكثفا للطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وكذلك طائرات الاستطلاع من دون طيار، على نحو مبالغ فيه بصورة كبيرة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل)، مأندريا تننتي، قد أكد في تصريح سابق للوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن القوات الدولية سجلت في الأيام الماضية عددا من الطلعات الجوية لطائرت من دون طيار وطائرات مقاتلة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية، وأن هذه الأمور تمثل انتهاكات للقرار 1701 والسيادة اللبنانية.

وأشار المتحدث باسم اليونيفيل إلى أن القوات الدولية طالبت إسرائيل بوقف الطلعات الجوية، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات المستمرة تزيد من حالة الخوف بين السكان المحليين، وتقوض جهود الحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في الجنوب اللبناني.

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