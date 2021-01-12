«تويتر» يحظر حساب قائد أعمال العنف في منبى الكونجرس

حظرت شركة "تويتر"، حساب علي ألكسندر، الذي تقول وسائل إعلام أمريكية إنه "أمريكي أسود من أصول عربية"، قاد إشعال فتيل العنف في مبنى الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي.وبحسب صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فقد تم حظر حسابات علي ألكسندر، وهو قائد حملة "أوقفوا السرقة" (المقصود سرقة الانتخابات) التي شاركت باقتحام مبنى الكابيتول في الأسبوع الماضي، في منصات إلكترونية مختلفة منها "تويتر" و"إنستجرام" و"باي بال"، الذي أرجع سبب ذلك لـ"انتهاك سياسة الاستخدام".وبرز الشاب، المدان بجرائم مختلفة، منها سرقة ممتلكات خاصة عام 2007، والسطو على سيارة، وسرقة بطاقة بنكية عام 2008، قبل اقتحام الكابيتول بأسبوعين.