الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالعام الجديد في «كل يوم آية»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الثلاثاء، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم آية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن العام الجديد.وذلك تحت شعار: "(سفر المزامير 65: 11) كَلَّلْتَ السَّنَةَ بِجُودِكَ، وَآثارُكَ تَقْطُرُ دَسَمًا.