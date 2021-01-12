إصابة 35 شخصًا في مشاجرة بين مهاجرين في مركز استقبال بقبرص

أصيب ما لا يقل عن 35 مهاجرًا في مشاجرة بين نحو 600 شخص من جنسيات مختلفة، في مركز استقبال للمهاجرين في جزيرة قبرص.ونقلت إذاعة قبرص وعدة منصات إخبارية عن الشرطة القول اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل 24 شخصًا من المصابين للمستشفى بعد أعمال الشغب في مخيم بورنارا المكتظ باللاجئين في غرب نيقوسيا، عاصمة قبرص.وأفادت تقارير أن السلطات الأمنية تحقق في أسباب اندلاع المشاجرة.ويصل تقريبا كل يوم مهاجرون على متن قوارب من تركيا والشرق الأوسط إلى قبرص، العضوة بالاتحاد الأوروبي.وقالت الشرطة إن 19 مهاجرًا وصلوا إلى شمال غرب قبرص قادمين من تركيا صباح اليوم.