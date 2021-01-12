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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تربية حلوان» تُنظم ندوة للتوعوية بكيفية الوقاية من «كورونا»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:19 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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نظمت كلية التربية بجامعة حلوان، عبر برنامج «زووم» ندوة توعوية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، والدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، حاضر فيها الدكتور ياسر عكاشة أخصائي أمراض السموم ومدرس بكلية التربية.

وأكد الدكتور إيهاب حمزة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية السليمة من تباعد اجتماعي وارتداء الماسك، مشيرًا إلى أن الجائحة أثبتت قدرة الدولة على مواجهة الازمات الأمر الذي يُصبح معه لزامًا الاصطفاف وتعاون الجميع، وتوحيد الجهود لمواجهة ازمة كورونا بكافة الوسائل والسبل، حتى يمكن تخطيها بأمان وسلام.

تناولت الندوة عرضا تفصيليا عن فيروس كورونا وطرق العدوى والأعراض والفرق بين أعراضها وأعراض نزلات البرد المتعارف عليها، والسلالات الجديدة للفيروس، كما ناقشت الندوة اللقاحات المختلفة للفيروس، وبروتوكولات العلاج المختلفة، والوضع الحالي.

كما تضمنت الندوة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض من خلال المحافظة على نظافة الأيدي باستمرار، والابتعاد عن الأشخاص المصابين، وارتداء الكمامة، وتفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض النفسية كالسعال والعطاس.


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