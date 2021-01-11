رئيس النواب الليبي يبحث سبل تعزيز التعاون مع «الشيوخ الفرنسي»

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الاثنين، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه في باريس ضمن دعوة رسمية من الأخير.قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان مساء اليوم إن صالح ناقش مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.ووصل رئيس النواب الليبي عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم الى باريس ضمن زيارة رسمية على رأس وفد نيابي رفيع المستوى.