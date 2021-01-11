رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يستقبل عقيلة صالح

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، في مستهل زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه.وبحسب إيجاز صحفي صادر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق، فقد بحث صالح مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.ووصل قبل قليل عقيلة صالح والوفد المرافق له، العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة رسمية من مجلس الشيوخ الفرنسي.ووفق بيان صادر عن البرلمان الليبي، يرافق صالح ضمن الوفد الرسمي رئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش، وعضو مجلس النواب سعيد امغيب.ومن المقرر أن يعقد رئيس البرلمان الليبي مباحثات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين حول تطورات العملية السياسية في ليبيا.